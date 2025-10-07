07 октября 2025, 16:45
Пропавшего на озере в Карелии рыбака ищут с квадрокоптера
Мужчина пропал на озере еще 5 октября, его товарищ выплыл
фото: freepik
Спасатели продолжают поиски пропавшего в Онежском озере рыбака. 7 октября к поискам подключили квадрокоптер. Но, как сообщили в госкомитете Карелии по безопасности, поисковые мероприятия пока не принесли результатов.
ЧП в Онежском озере произошло вечером 5 октября. Двое рыбаков на катере отправились снимать сети.
Мотор заглох, мужчины начали грести, их катер захлестнула большая волна. Один мужчина смог выплыть к берегу в районе деревни Мережнаволок. Второй рыбак пропал. Поиски 6 октября не принесли результатов.