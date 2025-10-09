В сельхозпредприятиях Карелии стали расти зарплаты сотрудников

В сельском хозяйстве республики отмечается рост по многим показателям. Хотя эту отрасль Карелии принято ругать. Ну или сочувствовать. Лето короткое, зима затяжная, средств на все не хватает. Тем удивительнее и радостнее слышать об успехах сельхозпредприятий: о росте производства молока, увеличении поголовья бычков и буренок и о заготовке сена там, где его не заготавливали уже много лет. Мы посчитали цыплят по осени и поговорили с директорами сельхозпредприятий.

В марте этого года по инициативе Главы республики Артура Парфенчикова были выделены дополнительные средства из регионального бюджета на поддержку сельского хозяйства. Суммы в отрасль поступили немалые: правительство Карелии с учетом денег из федерального бюджета направило сельскохозяйственным товаропроизводителям региона 38,6 млн рублей на поддержку производства молока, 72,1 млн рублей – на проведение кормозаготовительной кампании 2025 года (покупку семян, удобрений).

Как распорядились поступившими миллионами руководители сельхозпредприятий?

Генеральный директор совхоза «Ведлозерский» Юрий Труш рассказал, что много лет предприятие не выращивало и не заготавливало корма – не было специальной техники. Выделенные в этом году дополнительные средства позволили закупить необходимый транспорт, семена, удобрения и заготовить сочные корма.

Министерство сельского хозяйства поставило перед нами задачу – посеять и вырастить кормовые травы, заготовить собственные корма. И мы эту задачу успешно выполнили,

- поделился хорошими новостями Юрий Труш.

За восемь месяцев этого года в Карелии отмечен рост производства продукции растениеводства. По предварительным данным, объем заготовки сочных кормов сельскохозяйственными организациями превысил уровень прошлого года более чем на 10 процентов.

В совхозе «Ведлозерский» большой и дружный коллектив. Нет никакой «текучки», наоборот – люди просятся на работу, но вакансии редко появляются.

Мы чувствуем поддержку Правительства, поэтому есть уверенность в завтрашнем дне. Сельское хозяйство в Карелии вести сложно, сами знаете. Без субсидий нам не обойтись. Сегодня видим рост, есть перспектива и с хорошим настроением работаем дальше,

- рассказал директор совхоза «Ведлозерский» Юрий Труш.

Юрий Владимирович знает, о чем говорит, ведь он родом из Белоруссии, где климат мягче, лето длиннее, а почвы плодороднее. Однако и в Карелии можно добиваться успехов в сельском хозяйстве. Так, за январь-август 2025 года сельхозпредприятия республики произвели продукции в фактических ценах на сумму более 2,72 млрд рублей, что составило 123 процента к аналогичному периоду прошлого года.

Такой же дружный и сплоченный коллектив в племсовхозе «Ильинское», рассказал нам директор предприятия Юрий Бурцев. Люди много лет работают на одном месте и никуда не уходят. И неудивительно – ведь условия работы улучшаются, а зарплаты растут. Если в 2024 году работник совхоза в среднем получал 75,5 тысяч рублей, то сегодня средний заработок превысил 85 тысяч рублей.

Мы все время находимся в состоянии реконструкции и модернизации. Мы вкладываем средства в расширение производства, в улучшение условий труда для людей и условий содержания животных. Конечно, мы благодарны правительству за поддержку,

- отметил Юрий Бурцев.

В «Ильинском» снова увеличили поголовье крупного рогатого скота – на 200 голов. Теперь общее количество голов в совхозе – 4900, из них дойных коров – 2626. Каждый день совхоз производит от 70 до 79 тонн молока. К реализации планов по расширению видов деятельности приступили уже в этом году — недавно завезли 104 головы молодняка овец куйбышевской породы, будут развивать производство мяса баранины. В будущем планируется открыть магазин собственной продукции, а также создать рыбное хозяйство по разведению карпов.

Рост поголовья крупного рогатого скота в сельхозорганизациях Карелии составил 106 процентов к уровню 2024 года (14,1 тыс. голов), в том числе поголовья коров – 105,7 процентов (7,2 тыс. голов). Рост производства продукции в сельскохозяйственных организациях по отношению к январю-августу 2024 года обусловлен увеличением производства молока на 1128 тонн. Валовой надой молока за 8 месяцев текущего года составил 39,4 тыс. тонн (103 процента к уровню 2024 года).

В племсовхозе «Мегрега» 2025 год тоже проходит под знаком модернизации и постоянного роста. Механизаторы теперь работают в новых комфортных условиях – предприятие реконструировало здание старой котельной и расположило в нем современный ремонтно-механический цех. Глава Карелии поручил ускорить газификацию «Мегреги», вице-премьер Виктор Россыпнов лично контролирует этот процесс. Племсовхоз «Мегрега» — ведущее сельскохозяйственное предприятие Карелии и безусловный лидер молочного производства в Олонецком районе.

Ферма и молокозавод в Эссойле стали частью племсовхоза «Мегрега». Здесь реконструировали телятники, завезли айрширских коров, в оборот вернули сельхозугодия.

На этой площадке есть всё для работы: хорошее состояние фермы, техника, оборудование. Есть люди, готовые трудиться. Это является залогом стабильной работы и развития госпредприятия. Производство комплексное: кроме реконструкции и обновления фермы будем использовать здесь сельхозугодия. Самое важное, что на месте будет налажена и масштабная переработка молока,

— подчеркнул Глава республики Артур Парфенчиков, лично посетив предприятие «Эссойла».

В ближайшем будущем в Эссойле планируется разместить до 700-800 голов, будут наращиваться объемы собственной переработки молока.

Ежегодно планируем увеличивать поголовье дойного стада, а также объем перерабатываемого сырого молока. С 2025 по 2027 годы на базе АО «Эссойла» будет сохранено и создано до 75 новых рабочих мест, в том числе на молокозаводе,

- сообщил генеральный директор племсовхоза «Мегрега» Евгений Сысолятин.

В июле этого года в отремонтированный коровник АО «Эссойла» завезли вторую партию крупного рогатого скота айрширской породы - более 60 голов. Глава Карелии Артур Парфенчиков отметил, что основная задача нового собственника – создание первого в республике госпредприятия полного цикла переработки молока.

В прошлом году «Мегрега» выкупила контрольный пакет акций АО «Эссойла». Сейчас на ферме кипит работа: модернизация под беспривязное содержание животных близка к завершению. В планах – расширение действующего цеха переработки молока и закупка для него нового оборудования,

– рассказал руководитель региона.

К началу 2026 года в Эссойле будут содержать 159 коров, к 2028 году общее поголовье достигнет 1,4 тыс. голов крупного рогатого скота, половина из которых – дойное стадо. Действующий цех по переработке молока руководство племсовхоза «Мегрега» намерено расширить, вложить средства в покупку нового оборудования.

Не остались без поддержки правительства и частные сельхозпредприятия. Например, компания «Гранд Агро» получила в июле этого года субсидию на приобретение поголовья крупного рогатого скота, семена и удобрения. В итоге количество дойных коров увеличилось до 320, ферма расширяется, планируется вторая очередь строительства. В «Гранд Агро» (поселок Ладва Прионежского района) сегодня работают 70 человек, но хозяйству еще нужны кадры, особенно высококвалифицированные. Зарплату обещают высокую.

Мы ждем новых работников в наш коллектив. Сотрудничаем с несколькими российскими вузами, вот недавно у нас проходила практику девушка из Тверской области. У нас большие планы, в том числе, благодаря поддержке правительства Карелии. Добро пожаловать на нашу ферму!,

- рассказала руководитель «Гранд Агро» Татьяна Лукина.

В общем, все, кто переживал за сельское хозяйство Карелии, могут выдохнуть и успокоиться. Оно развивается.