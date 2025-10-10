Врачи развеяли миф об опасности одного вида масла

Врачи рассказали: пальмовое масло не может стать причиной развития рака. При этом были отмечены положительные свойства продукта, его богатство витаминами и полезными веществами, делится "Lenta.ru".

Пальмовое масло может быть хорошим продуктом при профилактике онкологических заболеваний. Продукт содержит витамин Е, который снижает риск возникновения опухолей.

Однако пальмовое масло необходимо употреблять в количестве, которое не превышает 10% от суточного рациона. В противном случае у человека могут развиться болезни сердечно-сосудистой системы.