10 октября 2025, 17:41
Врачи развеяли миф об опасности одного вида масла
Пальмовое масло не провоцирует болезни у людей
Фото: freepik
Врачи рассказали: пальмовое масло не может стать причиной развития рака. При этом были отмечены положительные свойства продукта, его богатство витаминами и полезными веществами, делится "Lenta.ru".
Пальмовое масло может быть хорошим продуктом при профилактике онкологических заболеваний. Продукт содержит витамин Е, который снижает риск возникновения опухолей.
Однако пальмовое масло необходимо употреблять в количестве, которое не превышает 10% от суточного рациона. В противном случае у человека могут развиться болезни сердечно-сосудистой системы.