10 октября 2025, 17:00
На севере Карелии в музее нет туалета, ремонт обойдется дорого
На установку септика и капитальный ремонт здания нужно более 20 миллионов рублей
фото freepik
В краеведческом музее в Кеми нет туалета. Музей «Поморье» расположен в здании, являющемся объектом культурного наследия регионального значения. В здании нет ни водоснабжения, ни канализации.
В музее для сотрудников и посетителей установлен биотуалет, об этом рассказал один из карельских депутатов.
Несколько лет назад выделялись деньги на разработку проектно-сметной документации капитального ремонта, включая установку септика. Специалисты обсчитали, что на ремонт потребуется свыше 20,5 миллионов рублей.
Карелия направляла заявки в министерство культуры РФ на участие в конкурсном отборе на выделение федеральных средств на капремонт музея, но заявки ведомство не поддержало.