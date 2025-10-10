На севере Карелии в музее нет туалета, ремонт обойдется дорого

В краеведческом музее в Кеми нет туалета. Музей «Поморье» расположен в здании, являющемся объектом культурного наследия регионального значения. В здании нет ни водоснабжения, ни канализации.

В музее для сотрудников и посетителей установлен биотуалет, об этом рассказал один из карельских депутатов.

Несколько лет назад выделялись деньги на разработку проектно-сметной документации капитального ремонта, включая установку септика. Специалисты обсчитали, что на ремонт потребуется свыше 20,5 миллионов рублей.

Карелия направляла заявки в министерство культуры РФ на участие в конкурсном отборе на выделение федеральных средств на капремонт музея, но заявки ведомство не поддержало.