Комитет Заксобрания поддержал отмену продажи госдоли «Карбон-Шунгита»

10 октября на заседании Комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ был рассмотрен проект закона Республики Карелия «О прогнозном плане приватизации государственного имущества Республики Карелия на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».



По итогам обсуждения депутаты поддержали поправку и.о. Главы республики Андрея Сергеева об исключении из плана приватизации долей региона в уставном капитале ООО НПК «Карбон-Шунгит» и ОАО «Лахденпохьяагросервис».



Профильный Комитет рекомендовал Законодательному Собранию принять проект закона во втором окончательном чтении с учетом поддержанных поправок.



Действительно, вокруг карельского предприятия «Карбон-Шунгит» развернулась широкая дискуссия, вышедшая далеко за стены парламента. Депутаты, общественники, журналисты выступали категорически против, отмечая, что нельзя продавать государственную долю уникального и успешного предприятия.



По информации Министерства промышленности и торговли Республики Карелия, «Карбон-Шунгит» ведет разработку Зажогинского и Максовского залежей единственного в мире месторождения шунгита, расположенного в Медвежьегорском районе Республики Карелия. Природные запасы минерала оцениваются в 35 млн тонн. Производственная мощность предприятия составляет 200 тыс тонн шунгита в год. Крупнейшими заказчиками шунгитового щебня фр. 10-100мм (90% всех продаж предприятия) являются Челябинский и Западно-Сибирский металлургические комбинаты.



Выручка от продажи продукции в 2024 году составила более 144 млн рублей. «Карбон-Шунгит» - крупный налогоплательщик, обладает существенным потенциалом для развития.



Комитет рекомендовал Заксобранию принять проект закона о приватизации госимущества во втором окончательном чтении. Напомним, первое чтение закон прошел 17 июля. За поправки, предложенные и.о. Главы республики Сергеевым, члены Комитета проголосовали единогласно.