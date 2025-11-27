Для расселения в Карелии приобрели 624 квартиры в новостройках

Как сообщил руководитель региона, средства на стартовавшую в этом году в Карелии программу расселения были направлены республике федеральным центром.

Благодаря досрочному завершению предыдущего этапа, мы первыми, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», получили средства на реализацию второго этапа. Транш в размере более 5 млрд рублей направили на приобретение квартир в строящихся домах, на вторичке, а также на выплату компенсаций»,

– отметил Артур Парфенчиков.

В Карелии заключены договоры на приобретение квартир в домах для расселения аварийного жилья в Питкяранте, Суоярви и в Лахденпохье. Начать строительство двух из них планируется до конца этого года.

Компания «КСМ» до конца 2026 года построит 40-квартирный дом в Питкяранте и 150-квартирный дом в Суоярви. В Лахденпохье компания специализированный застройщик «Суворова» в тот же срок должна достроить дом на улице Фанерной и передать администрации 48 квартир. За этим проектом будем смотреть наиболее внимательно. Первый опыт у застройщика по программе»,

– сообщил в своем телеграм-канале вице-премьер Правительства Карелии Виктор Россыпнов.

Таким образом, за 3 месяца законтрактованы 5,25 млрд, которые Карелия получила на расселение аварийного жилья в 2025 году. Из них 1,8 млрд направлены на выплату компенсаций и покупку вторичного благоустроенного жилья, а 3,45 млрд – на строительство новых домов под расселение. 135-квартирый дом компания «КСМ» сейчас достраивает в Беломорске, а в Петрозаводске ведет строительство девятиэтажного дома на 251 квартиру. Всего в новостройках для расселения аварийного жилья закуплено 624 квартиры.