Аварии на электросетях в Петрозаводске устраняют вместе с асфальтом

На парковке возле здания «Ника плюс» на улице Лыжной довольно часто работает техника, ломается асфальт. Не так давно здесь проводили аварийные работы, а затем заделывали ямы на асфальте. Не прошло и полгода, как на парковке снова появилась техника. При этом каких-то предупреждающих знаков вокруг проведения работ нет, сообщения для сотрудников медиахолдинга тоже. Рядом находится детский сад, родители привозят детей и также паркуются на Лыжной, 6.

Как нам сообщили в пресс-службе компании «ОРЭС -Петрозаводск», на данном участке в минувшие выходные были завершены работы по восстановлению кабельной линии. Отключение было аварийное.

Благоустройство после аварийных работ, которые производятся после 15 сентября, по постановлению администрации, делают до 15 июня следующего года. Причем, сначала нужно провести конкурс и только потом выделить деньги на восстановление асфальтового покрытия. Так что процесс восстановления может быть долгим.