Житель Санкт-Петербурга хотел помочь родственнику, но стал уголовником

В Лахденпохском районе местный житель нарушил ПДД, и его родственник из Санкт-Петербурга хотел помочь, дав взятку полицейскому. Однако его привлекли к уголовной ответственности и наказали лишением свободы, сообщила пресс-служба следкома Карелии.

Житель Лахденпохского района стал фигурантом 4 административных дел из-за нарушения ПДД. Его родственник приехал к начальнику ОМВД России по Лахденпохскому району и предложил деньги. Несмотря на отказ, мужчина оставил средства на столе.

Полицейский доложил о действиях петербуржца. На него завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ - покушение на дачу взятки должностному лицу. Суд назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.