Проект карельского фермера вошел в число лучших в стране

Минсельхоз России высоко оценил проект фермера, реализованный с использованием гранта «Агростартап», по выращиванию листового салата в тепличном комплексе по итогам конкурса «Аграрное предпринимательство – вектор будущего» в номинации «Лучший проект фермера – грантополучателя» (подноминация: Фермерство – дело молодых).

Глава Карелии Артур Парфенчиков уделяет особое внимание развитию сельского хозяйства в республике. По его инициативе в регионе проводится большая работа по возвращению земель в сельскохозяйственный оборот, разрабатываются и реализуются различные меры поддержки фермеров и сельхозпредприятий. Господдержка на строительство и комплектование оборудованием теплицы была предоставлена Никите Холошенко Минсельхозом Карелии в 2019 году. Сумма гранта составила 4 млн рублей. За пять лет фермер достиг ежегодного объема производства листового салата в количестве не менее 16 тонн, начал переработку салата в соковую продукцию, установил крепкие партнерские отношения с популярной региональной сетью пекарен «Беккер» и лечебно-оздоровительной клиникой «Кивач».

При устройстве теплицы и организации производства Никита Холошенко руководствовался современными технологиями. Так, автоматизированная салатная линия в тепличном комплексе работает по принципу проточной гидропоники, где питательный раствор циркулирует в специальных каналах 24/7. В теплице поддерживается микроклимат и система искусственного досвечивания растений и применяется инновационная система испарительного охлаждения (PAD cooling system) в летний период.

Подобные проекты грантополучателей позволяют предлагать жителям Карелии качественную свежую продукцию круглогодично и, безусловно, вдохновляют на начало собственного дела в сельском хозяйстве.

Напомним, в Республике Карелия ежегодно поддерживаются новые проекты по созданию и развитию фермерских хозяйств. В текущем году получателями грантов «Агростартап» созданы хозяйства по выращиванию земляники садовой и озимого чеснока в Олонецком национальном, Муезерском и Прионежском районах.

Фото: Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелии