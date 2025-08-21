В Карелии сохраняется высокий уровень инвестиционной активности

Как доложил заместитель премьер-министра Правительства республики по вопросам экономики Олег Ермолаев, по базовому варианту прогноза, который взят за основу формирования бюджета, темпы роста экономики в Карелии на ближайшую трехлетку прогнозируются на уровне 101,5-102% ежегодно.

В республике сохранится высокий уровень инвестиционной активности.

Доля инвестиций в валовом региональном продукте республики по итогам 2023 года составила 23,1%, что выше, чем в целом по России и Северо-западному федеральному округу. В первом квартале текущего года инвестиционные вложения выросли по сравнению с соответствующим периодом 2024 года на 8,6 млрд рублей или в 1,6 раза в сопоставимых ценах и составили 21,8 млрд рублей. В среднесрочном периоде прирост инвестиций в основной капитал прогнозируется на уровне 4,9-5,6 млрд рублей ежегодно,

- сообщил Олег Ермолаев.

Стимулированию инвестиционной деятельности будет способствовать работа, проводимая Правительством республики, по расширению мер государственной поддержки, также продолжится реализация крупных инвестпроектов.

С учетом планов предприятий в ближайшие три года предполагается увеличение выпуска промышленной продукции в сопоставимых ценах ежегодно на 2-3,5%. Объем работ в строительстве прогнозируется с ежегодным ростом 105%.

По бюджетообразующим показателям к 2028 году прогнозируется рост налогооблагаемой прибыли до 73,4 млрд рублей, а налоговая база для исчисления налога на имущество организаций увеличится до 263,6 млрд рублей.

Глава Карелии подчеркнул, что экономическая конъюнктура для Карелии остается непростой, однако представленный прогноз социально-экономического развития региона реалистичный.

Мы принимаем прогноз, как некий минимальный план, но надо работать над достижением более высоких показателей, даже в условиях существующих рисков. Карелия не теряет позиций по инвестиционной деятельности, что является одним из ключевых факторов развития региона. Инвестиции, которые сегодня идут в экономику, должны в перспективе приносить эффект. С учетом меняющейся ситуации будем возвращаться к этому плану и корректировать его,

- подытожил Артур Парфенчиков.

