Студентка установила рекорд Карелии в прыжках в длину

На всероссийских открытых соревнованиях по легкой атлетике «Звезды студенческого спорта» команда по легкой атлетике из Петрозаводского госуниверситета завоевала две золотые и две серебряные медали. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

София Фофанова прыгнула в длину на 6 метров 50 сантиметров. С этим результатом она завоевала первое место и установила рекорд Карелии. Второй в этом виде программы стала Олеся Барышева с результатом 6 метров 8 сантиметров.

В прыжках в высоту среди девушек на высшую ступень пьедестала поднялась Анжелика Васильева с результатом 1 метр 86 сантиметров. В эстафете 4 х 200 метров сборная команда девушек завоевала серебряные медали.

Соревнования собрали 794 спортсмена из 119 вузов из 52 регионов.

