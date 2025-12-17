Запуганный житель Карелии отдал почти два миллиона рублей мошенникам

В полицию Сегежи обратился 50-летний мужчина. Он рассказал, что отдал все свои сбережения мошенникам, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил потерпевший, ему позвонил якобы сотрудник ФСБ, который уведомил, что неизвестные пытались перевести себе 700 тысяч рублей с его вклада, но операция была заблокирована. Тем не менее, накопления мужчины требовалось срочно спасать. Для этого следовало открыть другой счет и перевести деньги туда. Собеседники после множества звонков убедили сегежанина поехать в Петрозаводск, где он и перевел на счета злодеев 1 800 000 рублей.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

