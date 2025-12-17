В Петрозаводске пройдут дни юридической помощи для бойцов СВО

23 и 24 декабря на площадке карельского филиала фонда «Защитники Отечества» в Петрозаводске состоятся дни бесплатной юридической помощи.

Приглашаем участников специальной военной операции и членов их семей для получения личных консультаций»,

- написали в паблике фонда.

23 декабря приемы проведут специалисты Нотариальной Палаты Республики Карелия, Управления земельными ресурсами Республики Карелия, а также Уполномоченный по правам человека в Республике Карелия.

24 декабря приемы проведут специалисты Управления Минюста России по Республике Карелия, Адвокатской Палаты Республики Карелия и Государственного юридического бюро Республики Карелия.

Консультации пройдут с 10:00 до 12:00 по адресу ул. Свердлова, д. 1. Предварительная запись на прием специалистов ведется по телефону: 8 8142 44 53 10.