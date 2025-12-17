17 декабря 2025, 12:21
Центр по спасению конечностей создадут в Карелии
В Петрозаводске будут решать проблемы сосудов нижних конечностей
Фото: freepik
В Республиканской больнице скорой и экстренной медицинской помощи в Петрозаводске создают центр по спасению конечностей, об этом сообщили в республиканском минздраве.
По информации источника, с каждым годом увеличивается количество пациентов с проблемами сосудов нижних конечностей. Центр в столице Карелии станет вторым на Северо-Западе, где можно будет получить специализированную помощь по этому профилю. Сейчас такие услуги оказываются только в Санкт-Петербурге.
В настоящее время всё необходимое оборудование уже закупили, а специалисты проходят обучение.
