Центр по спасению конечностей создадут в Карелии

В Республиканской больнице скорой и экстренной медицинской помощи в Петрозаводске создают центр по спасению конечностей, об этом сообщили в республиканском минздраве.

По информации источника, с каждым годом увеличивается количество пациентов с проблемами сосудов нижних конечностей. Центр в столице Карелии станет вторым на Северо-Западе, где можно будет получить специализированную помощь по этому профилю. Сейчас такие услуги оказываются только в Санкт-Петербурге.

В настоящее время всё необходимое оборудование уже закупили, а специалисты проходят обучение.

Ранее в Республиканской больнице Карелии появился аппарат для лечения заболеваний мозга.