17 декабря 2025, 12:43
Рейд в центре Петрозаводска выявил нарушителей
Сотрудники ГАИ останавливали автомобили у детской поликлиники в Петрозаводске
Фото ГАИ
Сегодня утром в Петрозаводске у детской поликлиники на улице Еремеева прошел рейд ГАИ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Стражи порядка останавливали автомобили с детьми и проверяли, как водители соблюдают правила перевозки юных пассажиров. Были выявлены два нарушения. Дети младше семи лет перевозились на заднем сидении без использования удерживающего устройства.
Нерадивым автомобилистам предстоит заплатить штрафы в размере 3000 рублей. В Госавтоинспекции призвали родителей не рисковать здоровьем своих малышей.