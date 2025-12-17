Рейд в центре Петрозаводска выявил нарушителей

Сегодня утром в Петрозаводске у детской поликлиники на улице Еремеева прошел рейд ГАИ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Стражи порядка останавливали автомобили с детьми и проверяли, как водители соблюдают правила перевозки юных пассажиров. Были выявлены два нарушения. Дети младше семи лет перевозились на заднем сидении без использования удерживающего устройства.

Нерадивым автомобилистам предстоит заплатить штрафы в размере 3000 рублей. В Госавтоинспекции призвали родителей не рисковать здоровьем своих малышей.