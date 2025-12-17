Женщину убили в собственной квартире в Карелии

В Суоярви возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего мужчины. Он подозревается в причинении смерти своей сожительнице, сообщает Следственный комитет.

По данным ведомства, в конце ноября в одной из квартир города было обнаружено тело 47-летней женщины со множественными травмами. Было установлено, что горожанка умерла от повреждения головы. Правоохранители задержали подозреваемого - им оказался мужчина, с которым убитая в последнее время жила.

Вину в совершенном преступлении горожанин не признает. Следствие намерено добиваться того, чтобы он был арестован. По делу идет сбор и закрепление доказательственной базы.

