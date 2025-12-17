Мужчина истязал маленького ребенка скотчем в Ленобласти

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины. Он подозревается в истязаниях маленького ребенка, сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, житель Гатчины неоднократно связывал скотчем шестилетнего сына своей сожительницы. Мужчине нравилось причинять несовершеннолетнему физические и нравственные страдания.

Подозреваемый задержан. Следствие будет просить суд о его аресте. Проводятся необходимые следственные действия, выясняются обстоятельства случившегося. Также будет дана оценка действиям должностных лиц органов профилактики.

