17 декабря 2025, 13:20
Мужчина истязал маленького ребенка скотчем в Ленобласти
Следственный комитет выясняет обстоятельства издевательств над шестилетним мальчиком в Гатчине
В Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины. Он подозревается в истязаниях маленького ребенка, сообщает региональное управление Следственного комитета.
По данным ведомства, житель Гатчины неоднократно связывал скотчем шестилетнего сына своей сожительницы. Мужчине нравилось причинять несовершеннолетнему физические и нравственные страдания.
Подозреваемый задержан. Следствие будет просить суд о его аресте. Проводятся необходимые следственные действия, выясняются обстоятельства случившегося. Также будет дана оценка действиям должностных лиц органов профилактики.
