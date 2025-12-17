Жителю Карелии возместят деньги за разбитые очки и моральный вред

Жителю Сортавалы возместят деньги за разбитые очки, сообщили в Сортавальском городском суде.

В 2024 году во дворе дома между истцом и ответчиком произошел конфликт, в ходе которого ответчик разбила ему очки.

Суд установил прямую причинно-следственную связь между нравственными страданиями истца и действиями ответчика и постановили взыскать с ответчика материальный ущерб в размере расходов на приобретение новой оправы и линз, компенсацию морального вреда в размере десяти тысяч рублей и возместить судебные издержки.

Ранее в Пряже осудили мужчину за причинение тяжкого вреда здоровью.