17 декабря 2025, 12:53
Жителю Карелии возместят деньги за разбитые очки и моральный вред
Конфликт в Сортавале закончился решением суда
Фото: freepik
Жителю Сортавалы возместят деньги за разбитые очки, сообщили в Сортавальском городском суде.
В 2024 году во дворе дома между истцом и ответчиком произошел конфликт, в ходе которого ответчик разбила ему очки.
Суд установил прямую причинно-следственную связь между нравственными страданиями истца и действиями ответчика и постановили взыскать с ответчика материальный ущерб в размере расходов на приобретение новой оправы и линз, компенсацию морального вреда в размере десяти тысяч рублей и возместить судебные издержки.
