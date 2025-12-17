17 декабря 2025, 13:20
В Петрозаводске построят новый онкодиспансер

С 1 сентября 2025 года изменились нормативы, которые касаются онкологической помощи, поэтому проектно-сметную документацию подкорректируют. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков во время прямой линии по итогам года
Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

Строительство Республиканского онкологического диспансера в Петрозаводске начнется не ранее 2027 года.

Методика лечения онкобольных меняется стремительно. Новый онкодиспансер будет включать помещения для амбулаторного лечения, поликлинику, центр паллиативной помощи, неврологический кабинет и отделение онкологической гинекологии. Появится отдел торакальной хирургии – онкозаболевания лёгких выходят на первые места. Поэтому проект поменяется»,

 – объяснил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

В 2026 году проведут корректировку проектно-сметной документации для объекта»,

 – отметил Артур Парфенчиков и поставил задачу к осени выйти на экспертизу.

Диспансер будет находиться рядом с Республиканской больницей имени В.А. Баранова. Получать медицинскую помощь здесь будут пациенты со всей республики.

Средства на строительство онкодиспансера будут направлены в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры здравоохранения», инициированного Президентом России.

Запись «Прямой линии» доступна на странице Артура Парфенчикова во «ВКонтакте».

 

