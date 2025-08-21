Дропперу с Урала придется вернуть больше 700 тысяч жителю Карелии

Дропперу из Челябинской области придется возместить обманутому мошенниками жителю Карелии ущерб. Такое решение вынес суд.

62-летнего жителя Питкярантского округа обвели вокруг пальца летом 2024 года. Неизвестный под видом брокера предложил мужчине увеличить его сбережения. Но вместо заработка мужчина лишился 704 тысяч. Эти деньги обманутый житель Карелии отправил на некий «резервный» счет и, разумеется, больше не увидел.

По факту мошенничества завели уголовное дело и в ходе расследования установили, кому на счет были переведены десятки тысяч рублей. Владельцем счета в банке оказался житель Челябинской области.

Прокуратура обратилась в областной суд с требованием взыскать с дроппера в пользу обманутого мужчины неосновательное обогащение. Суд встал на сторону надзорного органа.

