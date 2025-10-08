Велосипедиста сбили в Петрозаводске

Утром в среду в Петрозаводске был травмирован велосипедист. Инцидент произошел в 10:28 в районе дома № 38-в по улице Правды. Велосипедист двигался по главной, но водитель легкового автомобиля не уступил ему дорогу.

По сведениям Госавтоинспекции, 41-летний водитель автомобиля Lada не уступил дорогу и наехал на 52-летнего велосипедиста.

Мужчина получил травмы, его госпитализировали. Машина также получила повреждение. Полиция еще разбирается в обстоятельствах инцидента.