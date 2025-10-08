08 октября 2025, 16:10
Велосипедиста сбили в Петрозаводске
В Госавтоинспекции рассказали о дорожной аварии на улице Правды
фото пресс-службы Госавтоинспекции
Утром в среду в Петрозаводске был травмирован велосипедист. Инцидент произошел в 10:28 в районе дома № 38-в по улице Правды. Велосипедист двигался по главной, но водитель легкового автомобиля не уступил ему дорогу.
По сведениям Госавтоинспекции, 41-летний водитель автомобиля Lada не уступил дорогу и наехал на 52-летнего велосипедиста.
Мужчина получил травмы, его госпитализировали. Машина также получила повреждение. Полиция еще разбирается в обстоятельствах инцидента.