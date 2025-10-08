В карельский спорт активно привлекаются средства грантов

Комитет по образованию, культуре, спорту и молодежной политике заслушал информацию Министерства образования и спорта Республики Карелия о реализации мероприятий Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Республики Карелия в 2025 году.

Первый заместитель министра Антон Чивин рассказал, что календарный план спортивных мероприятий был утвержден в ноябре 2024 года. На реализацию мероприятий Центру спортивной подготовки республики в 2025 году выделено 50,5 млн рублей. Из них на реализацию мероприятий по физической культуре 16,4 млн рублей, на спортивные мероприятия – 34 млн рублей.

В рамках календарного плана запланировано 184 официальных физкультурных мероприятия и 1308 официальных спортивных мероприятий. На сегодня проведено 116 и 436 соответственно.

Парламентарии уточнили порядок финансирования мероприятия. По словам Антона Чивина, приоритетному финансированию подлежат обязательные к включению в календарный план мероприятия: чемпионаты, первенства и кубки, которые проходят в Карелии, и в которых республиканские сборные принимают участие в других регионах. При этом заместитель министра подчеркнул, что средства выделяются только на этот перечень.

У нас 88 федераций. Не все, к сожалению, проводят мероприятия. Но те федерации, которые к нам заявляются, то Центр спортивной подготовки несет расходы»,

- сказал Чивин.

Он также отметил активную работу ЦСП по привлечению грантовых средств. Так в карельский спорт было дополнительно привлечено 27 млн рублей.

Депутаты интересовались сроками формирования Единого календарного плана Минспорта России и планированием региональных мероприятий для включения в свой календарный план.

Календарный план – это живой организм. В него можно как включать, так и исключать мероприятия. Такая практика есть на всех уровнях»,

- сказала председатель Комитета Татьяна Тишкова.

Депутаты приняли информацию, представленную министерством к сведению.