Мужчина хотел скрыть нарушения, но попал в суд

В Сегеже мужчина предложил взятку инспектору, чтобы последний не указал в документы нарушения предприятия. Правонарушителя обнаружили и оштрафовали, сообщила пресс-служба Сегежского городского суда.

На предприятии нашли нарушения требований производственной безопасности при проведении работ. Чтобы скрыть это, руководитель предложил 20 тысяч рублей инспектору.

Мужчину осудили за коммерческий подкуп. Сумма штрафа составила 400 тысяч рублей. Подсудимый должен выплатить его в течение двух месяцев.