МегаФон расширяет сеть в краю ладожских шхер

В результате проведенных работ улучшилось покрытие мобильной сети LTE и снизились нагрузки на сеть в центре, возле музея деревянной скульптуры «Город ангелов».

Теперь у местных жителей есть возможность учиться и работать удаленно, им в любой момент доступны государственные услуги и онлайн-банкинг. Предприниматели могут продвигать товары в Сети, а гости города — делиться красотами карельского края с друзьями и близкими в режиме реального времени.

Устойчивое покрытие LTE в Лахденпохье стирает цифровые границы, открывая местным жителями и туристам доступ ко всем цифровым услугам. Даже отправляясь в край древних шхер, абоненты всегда остаются на связи, могут позвонить домой, решить срочные вопросы, что делает путешествие по-настоящему комфортным»,

— отметил директор МегаФона в Республике Карелии Михаил Бармотин.

Лахденпохья и окрестности — место с уникальной природой. Главной жемчужиной района считается национальный парк «Ладожские шхеры», созданный в 2017 году для сохранения живописных скалистых островов и эндемичного вида животных — ладожской кольчатой нерпы. Это место называют карельскими фьордами за невероятные пейзажи: здесь ладожская вода прозрачна на несколько метров вглубь, а на гранитных скалах растут реликтовые сосны.