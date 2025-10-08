Врачи посоветовали россиянам заканчивать прием пищи яблоком

Врачи советуют чистить зубы после каждого приема пищи, но если такой возможности нет, то можно съесть яблоко, сельдерей, морковь или клубнику. Эти продукты избавят от налета после еды, делится "Lenta.ru".

Яблоко удаляет зубной налет, очищает десны и нейтрализует воздействие кофе, красящих напитков и табака на зубы. Врачи отметили клубнику: она содержит яблочную кислоту, которая отбеливает эмаль зубов, и ксилит, он уничтожает бактерии, вызывающие налет.

