08 октября 2025, 15:14
Врачи в Карелии не могли десять лет избавить женщину от болей

Жительница Карелии пила лекарства и лишилась части зубов, но боль никуда не ушла
фото: freepik

Врачи в Карелии не могли почти десять лет избавить женщину от болей. Она пила лекарства, но они не помогали. Женщина прошла десятки врачей, но и они не смогли помочь. За это время женщина удалила верхние зубы с больной стороны, но боль не исчезла. По словам сына, его мама мучилась с неврологией троичного нерва.

Помог женщине нейрохирург Республиканской больницы имени Баранова. Юрий Кивелев посмотрел снимок МРТ 2021 года и определил проблему. Женщине провели операцию. Теперь женщина может есть и спать, не опасаясь очередного приступа боли.

Сын пациентки поблагодарил врача и нейрохирургическое отделение Республиканской больницы им.В.А.Баранова.

