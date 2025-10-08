Врачи в Карелии не могли десять лет избавить женщину от болей

Врачи в Карелии не могли почти десять лет избавить женщину от болей. Она пила лекарства, но они не помогали. Женщина прошла десятки врачей, но и они не смогли помочь. За это время женщина удалила верхние зубы с больной стороны, но боль не исчезла. По словам сына, его мама мучилась с неврологией троичного нерва.

Помог женщине нейрохирург Республиканской больницы имени Баранова. Юрий Кивелев посмотрел снимок МРТ 2021 года и определил проблему. Женщине провели операцию. Теперь женщина может есть и спать, не опасаясь очередного приступа боли.

Сын пациентки поблагодарил врача и нейрохирургическое отделение Республиканской больницы им.В.А.Баранова.