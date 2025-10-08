08 октября 2025, 15:32
Смартфоны, ноутбуки на миллион рублей изъяли в магазине Петрозаводска
фото пресс-службы карельской таможни
Карельская таможня в ходе проверки торговой точки в Петрозаводске изъяла технику зарубежных брендов.
Таможенники обнаружили почти 20 смартфонов, ноутбуков, планшетов, игровых приставок и наушников. У предпринимателя не нашлось документов, подтверждающих таможенное декларирование товаров.
Стоимость изъятой электроники достигла почти одного миллиона рублей. В отношении предпринимателя завели административное дело.
Наказание влечет административный штраф для юридических лиц – от одной второй до двукратного размера стоимости товаров. Товары также могут конфисковать.