Смартфоны, ноутбуки на миллион рублей изъяли в магазине Петрозаводска

Карельская таможня в ходе проверки торговой точки в Петрозаводске изъяла технику зарубежных брендов.

Таможенники обнаружили почти 20 смартфонов, ноутбуков, планшетов, игровых приставок и наушников. У предпринимателя не нашлось документов, подтверждающих таможенное декларирование товаров.

Стоимость изъятой электроники достигла почти одного миллиона рублей. В отношении предпринимателя завели административное дело.

Наказание влечет административный штраф для юридических лиц – от одной второй до двукратного размера стоимости товаров. Товары также могут конфисковать.