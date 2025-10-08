Дождливую погоду обещают в четверг жителям Карелии

В Петрозаводске в четверг облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +5, +7, днем +10, +12, рассказали в гидрометцентре. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии облачно с прояснениями. По северным и западным районам ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +4, +9, местами до 0, днем +8, +13.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +7, днем +12;

В Кондопоге ночью +6, днем +12;

В Медвежьегорске, Суоярви ночью +6, днем +11;

В Олонце ночью +5, днем +12;

В Пудоже ночью +6, днем +13;

В Сегеже ночью +6, днем +10;

В Сортавале ночью +8, днем +12.