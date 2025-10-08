Глава Карелии добился федеральной субсидии на оборудование для ДРБ

В Детскую республиканскую больницу им. И.Н. Григовича поставят новейшее оборудование. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Руководителю региона удалось добиться выделения значительной суммы средств из федерального бюджета на приобретение современной медицинской техники, которая существенно облегчит диагностику и лечение юных жителей Карелии.

Благодарен Правительству России за поддержку – наша просьба была услышана. В 2026 году на переоснащение больницы из федерального бюджета нам будет выделена субсидия в размере более 200 млн рублей. Средства направим на создание модульных приемных отделений, модернизацию операционных, а также отделения анестезиологии и реанимации»,

– написал на своей странице Артур Парфенчиков.

Для реанимации приобретут наркозные и аппараты ИВЛ, дефибрилляторы, инфузионные насосы и другую медтехнику. Также будет установлено новое эндоскопическое оборудование для проведения операций по линии нейрохирургии и травматологии.