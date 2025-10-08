08 октября 2025, 17:11
Петрозаводчанам обеспечат тихие ночи
В Петрозаводске изменят схему движения
Фото: пресс-служба администрации Петрозаводского городского округа
Схема движения изменится в Петрозаводске на участке проспекта Ленина от Набережного проспекта до Пушкинской улицы. Об этом предупреждает пресс-служба администрации Петрозаводского городского округа.
Стоянку и остановку транспорта на указанном участке запретят с 28 октября. Ограничение будет действовать с 21:00 до 6:00.
Нововведение должно обеспечить тихие ночи в городе. Также в администрации напомнили о важности ПДД и внимательности за рулем.
