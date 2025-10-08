Петрозаводчанам обеспечат тихие ночи

Схема движения изменится в Петрозаводске на участке проспекта Ленина от Набережного проспекта до Пушкинской улицы. Об этом предупреждает пресс-служба администрации Петрозаводского городского округа.

Стоянку и остановку транспорта на указанном участке запретят с 28 октября. Ограничение будет действовать с 21:00 до 6:00.

Нововведение должно обеспечить тихие ночи в городе. Также в администрации напомнили о важности ПДД и внимательности за рулем.

Ранее в Прионежском районе произошло ДТП, где пострадало три человека.