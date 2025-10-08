08 октября 2025, 16:35
70-летняя женщина на Toyota устроила аварию с пострадавшими в Карелии
Три человека травмированы в результате ДТП в Прионежском районе с участием автомобилей Toyota и Mitsubishi
фото пресс-служба Госавтоинспекции
Вечером 7 октября в Прионежском районе разбились два автомобиля, пострадали люди. Подробности случившегося раскрыли в Госавтоинспекции.
По версии полиции, водитель автомобиль Toyota RAV4 при прохождении левого поворота не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с Mitsubishi Lancer.
ДТП произошло на 129 км автодороги А-215 «Подъезд к Петрозаводску». За рулем кроссовера находилась 70-летняя женщина. Пострадала она и те, кто находился во второй машине - 43-летний водитель и 51-летняя женщина-пассажир. Полиция проводит проверку.
