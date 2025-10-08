Карельские ученые разработали новый туристический маршрут

Карельские ученые разработали новый маршрут для туристов и местных жителей. Они уверены, что Петрозаводск может стать настоящим центром научного просветительского туризма. В республике есть всё для этого - рудовые кладовые, древние вулканы, следы таяния ледников и зарождения жизни на Земле.

Программа нового маршрута состоит из трех тематических треков: «Рудовые кладовые Карелии», «Древние моря и их обитатели» и «Вулканы и Катастрофы». По словам ученого, стартовать можно с любой точки.

Экскурсии с научным уклоном еще не столь популярны, потому что предстоит подготовить гидов, не каждый экскурсовод может рассказать об истории, которой 2 миллиарда лет. Наша съемочная группа одна из первых прошла этот путь в науку.