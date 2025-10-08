Тараканы оценили автобус в Петрозаводске

Петрозаводчанка пожаловалась: она ехала утром в автобусе и заметила крупное насекомое - таракана. Этим она поделилась в паблике "Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск".

Таракан ездил вместе с петрозаводчанами в автобусе №17. Женщина от страха выбежала из транспорта и не успела записать номер. В посте она возмутилась: почему водители не проводят дезинсекцию.

Ранее в Петрозаводске лошади присоединились к движению на улице Ровио.