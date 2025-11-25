Петрозаводчанин лишился машины и денег после разговора с мошенниками

52-летний петрозаводчанин угодил в инвестиционную ловушку цифровых жуликов. Все началось с письма на электронной почте, в котором предлагалась подзаработать. Мужчина оставил свои данные, а после с ним связался менеджер и объяснил правила инвестирования.

Мужчина установило приложение, взял кредит на сумму 74 500 и инвестировал, сумев вывести доход в размере 2000 рублей. Петрозаводчанин поверил в реальность происходящего и скорого обогащения и взял в банке еще один кредит, отправив деньги также на счет. Но к его разочарованию сделка ушла в минус, якобы из-за несоответствия покупаемых акций на бирже. Житель столицы Карелии одолжил деньги у мамы и перевел их, но его счет заблокировали. Мошенники уговорили задешево продать автомобиль. Мужчина выручил 650 тысяч. Но от него потребовали еще миллион для инвестиций. Тогда лишь он догадался об афере.

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал, что россияне рискуют остаться без денег и приобретенного у пенсионеров автомобиля. Схема, которую после скандала с недвижимостью с продажей и возвратом певицы, окрестили «схема Долиной», стала актуальна и для авторынка.