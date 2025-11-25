Мужчина в Италии три года прятал тело матери ради пенсии

Полиция Италии разоблачила 57-летнего мошенника, который три года скрывал тело собственной матери ради пенсии, пишет РИА Новости со ссылкой на Rainews24.

История произошла в городке Борго-Вирджилио в провинции Мантуя. После кончины матери в 2022 году мужчина продолжил получать за нее пенсию на банковский счет.

Когда срок действия удостоверения личности женщины истек, мошенник попытался продлить документ, переодевшись в женскую одежду и выдавая себя за покойную мать. Макияж и парик не остались незамеченными сотрудниками муниципального офиса, которые вызвали на место полицию.

Дома у мужчины следователи обнаружили тело пожилой женщины. Он обвиняется в сокрытии трупа, подмене личности, мошенничестве с ущербом для пенсионных служб и подлоге.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о загадочном исчезновении россиянки с десятилетним сыном в Турции.