Россиянка с десятилетним сыном загадочно пропали в Турции

Жительница Москвы уехала в Стамбул вместе с десятилетним сыном и пропала. Об исчезновении 32-летней россиянки сообщили в телеграм-каналах.

По данным Baza, женщина в последние месяцы будто ушла в себя, смотрела турецкие сериалы и почти не общалась. В середине октября она вместе с ребенком улетела в Стамбул, на выходе из аэропорта села в частный автомобиль и уехала в неизвестном направлении. Телефон женщины выключен, родные не знают, где она.

Родные предположили, что женщина могла стать жертвой аферистов. Такую версию приводит телеграм-канал Shot. Дома она оставила все вещи, забрав только документы.