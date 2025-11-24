24 ноября 2025, 11:45
Детский сад на Ключевой открыли после капитального ремонта
Ремонт в дошкольном учреждении длился почти полгода и обошелся почти в 50 млн рублей
фото паблик администрации города
В Петрозаводске после капитального ремонта открыли детский сад № 89 на Ключевой.
Рабочие утеплили фасад учреждения и облицевали плиткой, отремонтировали кровлю и заменили окна. Также рабочие обустроили для каждой группы свой эвакуационный выход, сообщили в мэрии.
В дошкольное учреждение приобрели новую мебель: поставили современные «растущие» столы, в раздевалках - разноцветные шкафчики и скамейки.
Весь ремонт обошелся в 47,5 млн рублей. Работы провели за пять с половиной месяцев.
В 2026 году в столице Карелии капитально отремонтируют садики № 15, 34, 91.