Двойной обман произошел в Карелии

Брат и сестра из Карелии отдали мошенникам 1 млн 33 тысячи рублей. Об этом рассказали в республиканском МВД.

51-летнему жителю Пряжинского района позвонили из «социального учреждения» и предложили подойти для перерасчета пенсионного стажа. Для подтверждения времени мужчину попросили назвать четырёхзначный код.

«После этого ему по телефону стали звонить другие незнакомцы, которые представлялись сотрудниками силовых ведомств. Они запугивали мужчину уголовным преследованием, блокировкой банковских счетов и другими проблемами, которые, по их словам, возникнут у него и его сестры»,

— рассказали в правоохранительном ведомстве.

Аферисты настаивали на переводе денег на «безопасные» счета. Одновременно мошенники общались с 53-летней сестрой потерпевшего, жительницей Петрозаводска. Родственники поверили звонившим и лишились денег.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал об обмане аферистами жительницы Петрозаводска.