Утро петрозаводчан началось с озвучивания мусорных проблем
Утро новой рабочей недели жители Петрозаводска начали с насущного – мусора. Серия постов о проблеме с отходами появилась в городском паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».
«Вот такой утренний пейзаж оставили после себя мусорщики сегодня утром, Ленина, 37, рядом с вокзалом, на радость гостям города. Похоже, у них при погрузке половина просыпается мимо. Животных сфотографировать не успел, разбежались»,
– написал внимательный горожанин.
Если одни жалуются на некачественную уборку мусора, то другие обращают внимание на нерегулярность его вывоза.
«Приехали с Петрозаводска в Кондопогу, посмотреть, как люди живут. Интересно то, что мусор не вывозят вовремя, всё так и лежит (Бульвар Юности, 7, 7а). Воронам и крысам есть чем питаться»,
– написал автор поста.
Житель карельской столицы подсвечивает еще одну сторону мусорной проблемы – раздельный сбор отходов.
«Раздельный сбор мусора, похоже, закончился? Все желтые контейнеры стоят перевернутыми. А может, и не было никакой сортировки, очередная «Потемкинская деревня»?»
– задается горожанин вопросом.
Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал об опасениях жителя Петрозаводска о возникновении бубонной чумы.