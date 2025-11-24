Утро петрозаводчан началось с озвучивания мусорных проблем

Утро новой рабочей недели жители Петрозаводска начали с насущного – мусора. Серия постов о проблеме с отходами появилась в городском паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

«Вот такой утренний пейзаж оставили после себя мусорщики сегодня утром, Ленина, 37, рядом с вокзалом, на радость гостям города. Похоже, у них при погрузке половина просыпается мимо. Животных сфотографировать не успел, разбежались»,

– написал внимательный горожанин.

Если одни жалуются на некачественную уборку мусора, то другие обращают внимание на нерегулярность его вывоза.

«Приехали с Петрозаводска в Кондопогу, посмотреть, как люди живут. Интересно то, что мусор не вывозят вовремя, всё так и лежит (Бульвар Юности, 7, 7а). Воронам и крысам есть чем питаться»,

– написал автор поста.

Житель карельской столицы подсвечивает еще одну сторону мусорной проблемы – раздельный сбор отходов.

«Раздельный сбор мусора, похоже, закончился? Все желтые контейнеры стоят перевернутыми. А может, и не было никакой сортировки, очередная «Потемкинская деревня»?»

– задается горожанин вопросом.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал об опасениях жителя Петрозаводска о возникновении бубонной чумы.