24 ноября 2025, 10:35
Утро петрозаводчан началось с озвучивания мусорных проблем

У ворон и крыс в Петрозаводске и районах Карелии еда в изобилии
мусор_свалка_контейнеры
Фото: «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск»

Утро новой рабочей недели жители Петрозаводска начали с насущного мусора. Серия постов о проблеме с отходами появилась в городском паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

«Вот такой утренний пейзаж оставили после себя мусорщики сегодня утром, Ленина, 37, рядом с вокзалом, на радость гостям города. Похоже, у них при погрузке половина просыпается мимо. Животных сфотографировать не успел, разбежались»,

написал внимательный горожанин.

Если одни жалуются на некачественную уборку мусора, то другие обращают внимание на нерегулярность его вывоза.

мусор

 

«Приехали с Петрозаводска в Кондопогу, посмотреть, как люди живут. Интересно то, что мусор не вывозят вовремя, всё так и лежит (Бульвар Юности, 7, 7а). Воронам и крысам есть чем питаться»,

написал автор поста.

Житель карельской столицы подсвечивает еще одну сторону мусорной проблемы – раздельный сбор отходов.

контейнеры

«Раздельный сбор мусора, похоже, закончился? Все желтые контейнеры стоят перевернутыми. А может, и не было никакой сортировки, очередная «Потемкинская деревня»

задается горожанин вопросом.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал об опасениях жителя Петрозаводска о возникновении бубонной чумы.

