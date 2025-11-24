В Карелии успешно реализована программа «Земский работник культуры»

В 2025 году в Республике Карелия успешно реализована программа «Земский работник культуры», направленная на поддержку работников культуры, прибывающих в населённые пункты с численностью населения до 50 тысяч человек. Муниципальные образования представили информацию о нужных специалистах, и на её основе Министерство культуры Республики Карелия утвердило перечень вакансий на 2025 год: директор Дома культуры, культорганизатор, методист, преподаватель (отделение изобразительного искусства, фортепиано, скрипка, музыкально-теоретические дисциплины), режиссёр, режиссёр массовых представлений, руководитель клубного формирования, хормейстер.

По итогам конкурсного отбора, завершившегося в августе, в республику переехали три специалиста из разных регионов России: Диана Амирова (Санкт-Петербург) – преподаватель фортепиано, Детская музыкальная школа Питкяранты; Александра Прокофьева (Кемерово) – режиссёр массовых представлений, Социально-культурный молодежный центр Сортавала; Елена Буйволова (Обнинск) – специалист по организации досуга, руководитель клубного формирования, централизованная клубная система Калевальского муниципального района.

Программа действительно принесла ощутимые плоды. Мы видим, что благодаря ей в наши поселки приезжают молодые специалисты, полные энтузиазма и новых идей. Это очень важно, ведь именно они способны привнести свежий взгляд, предложить новые форматы работы и привлечь к культурной жизни более широкую аудиторию, особенно молодежь! Елена Буйволова, которая пришла к нам руководителем клубного формирования, быстро влилась в коллектив и уже успела проявить себя как энергичный и талантливый специалист. Нам очень приятно видеть, как профессионалы из других регионов помогают развивать культуру в нашем районе. Всё, что предлагает программа, нам очень нравится»,

- подчеркнула директор централизованной клубной системы Калевальского муниципального района.

В сентябре все победители заключили трудовые договоры с организациями культуры и получили единовременные компенсационные выплаты в размере 1 миллиона рублей. Их приезд позволил укрепить работу муниципальных культурно-досуговых учреждений и детских школ искусств, обеспечив высокий уровень образовательной и творческой деятельности в малых населённых пунктах республики.

Программа «Земский работник культуры», которая действует в поддержку национального проекта «Семья», доказала свою эффективность: она привлекает новые таланты, поддерживает учреждения культуры и делает творчество доступным для всех жителей республики. В 2026 году планируется расширить количество мест в программе, что позволит ещё большему числу специалистов работать в малых городах и сёлах Карелии.