Карельские спортсмены триумфально выступили на турнире по муай-тай

Каждый из шести юных карельских спортсменов, принимавших участие в первенстве Европы по муай-тай, завоевал награду. Об этом сообщили в Федерации муай-тай нашей республики.

Четыре «золота» и два «серебра» везут в Карелию воспитанники Дианы Зубровской и Ивана Андриенко с турнира в Греции.

Каждый финальный бой был настоящим сражением. Одни наши земляки досрочно победили своих соперников, другие - завоевали медали за счёт техники и силы характера.

