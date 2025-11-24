24 ноября 2025, 11:02
Карельские спортсмены триумфально выступили на турнире по муай-тай
Целую россыпь медалей везут в Карелию юные бойцы
Фото: freepik
Каждый из шести юных карельских спортсменов, принимавших участие в первенстве Европы по муай-тай, завоевал награду. Об этом сообщили в Федерации муай-тай нашей республики.
Четыре «золота» и два «серебра» везут в Карелию воспитанники Дианы Зубровской и Ивана Андриенко с турнира в Греции.
Каждый финальный бой был настоящим сражением. Одни наши земляки досрочно победили своих соперников, другие - завоевали медали за счёт техники и силы характера.
