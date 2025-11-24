Два человека пострадали в групповой аварии на Первомайском проспекте

Авария с двумя легковыми автомобилями и эвакуатором произошла на Первомайском проспекте в карельской столице.

ДТП случилось 22 ноября в 00:35 в районе дома № 23. В дорожной полиции рассказали, что 34-летний водитель Skoda выехал на встречную полосу, столкнулся с двигавшимся автомобилем Ford. После столкновения Ford отбросило в припаркованный автомобиль Hyundai. Транспортные средства разбиты. На месте ДТП работали пожарные, полиция.

В результате дорожного инцидента травмированы два водителя автомобилей «Форд» и «Шкода».

Ранее мы писали о ДТП с участием маршрутки в Петрозаводске.