В Карелии героям СВО предоставили 31 бесплатный земельный участок

Правительство Карелии продолжает обеспечивать выполнение мер социальной поддержки защитников Отечества и членов их семей. За это время оформлен 51 участок для героев СВО и членов их семей, из них 31- в 2025 году. Для сравнения, за весь 2024 год было оформлено 17 участков, а в этом году рост количества предоставленных участков составил 82%.

Существенный рост показателя предоставления – это результат целенаправленной и слаженной работы Правительства Карелии и муниципалитетов. Мы активно информируем льготные категории граждан об их правах и формируем резерв земельных участков для предоставления. Отмечу, что больше всего участков предоставлено в Кондопожском районе, что говорит о высокой вовлеченности муниципалитета в вопрос формирования новых участков для льготной категории граждан»,

– сообщил министр имущественных и земельных отношений Республики Карелия Сергей Седлецкий.

В целях реализации права на предоставление земельного участка в собственность бесплатно Минимуществом Карелии утвержден Перечень возможных для предоставления земельных участков. На основании предложений муниципалитетов в Перечень включены 92 участка (на ноябрь текущего года). Перечень актуализируется ежемесячно.

Напомним, что воспользоваться мерой поддержки могут участники СВО, удостоенные звания Героя Российской Федерации или орденов Российской Федерации за участие в спецоперации, и являющиеся ветеранами боевых действий. Помимо этого, бесплатные земельные участки предоставляют членам семей погибших бойцов.

Законодательно установлены критерии, которым должны соответствовать участники специальной военной операции для дальнейшего предоставления участка:

на день завершения своего участия в специальной военной операции указанные лица были зарегистрированы по месту жительства (пребывания) на территории нашей республики;

есть статус ветерана боевых действий;

указанные лица удостоены звания Героя России или награждены орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции.

Земельные участки предоставляются также членам семей указанных граждан, погибших (умерших) вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими в ходе участия в специальной военной операции.

Перечень участков, памятка по процедуре, а также бланк заявления доступны на сайте Управления земельными ресурсами.