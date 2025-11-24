Верховный суд Карелии не стал отправлять Красулина за решетку

24 ноября в Верховном суде Карелии рассмотрели апелляционное представление прокуратуры на приговор Петрозаводского городского суда, вынесенного в отношении Артема Красулина.

Красулин был признан виновным в посредничестве во взяточничестве. Изначально прокуратура настаивала на обвинении в даче взятки группой лиц по предварительному сговору, но затем суд первой инстанции переквалифицировал обвинение на посредничество. Артем Красулин, сын бывшего депутата карельского парламента, также осужденного за коррупцию, получил наказание в виде 5 лет условно и штрафа в 6 млн рублей.

Прокурор Сергей Скворцов сказал, что Артем Красулин, передававший взятки сотруднику ФСБ, совершил дерзкое преступление. По его оценке, Красулину было назначено слишком мягкое наказание. К тому же он был не согласен с переквалификацией преступления на посредничество.

Скворцов просил суд изменить приговор и назначить Красулину наказание, связанное с реальным лишением свободы. Прокурор настаивал на наказании в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 6 млн рублей.

Артем Красулин просил оставить приговор городского суда в силе. Он сказал, что бенефициаром преступления был его отец и он даже ругался с ним по этому поводу. В итоге Верховный суд Карелии оставил приговор Петрозаводского горсуда без изменения.