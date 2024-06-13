13 июня 2024, 11:29
Политика

Виталий Красулин отказался от мандата, депутаты поддержали его решение

Обвиняемый во взятке карельский депутат сложил с себя полномочия

Депутат карельского парламента Виталий Красулин, арестованный по делу о взятке сотруднику ФСБ, написал заявление о сложении с себя депутатских полномочий.

Заявление о сложении с него депутатских полномочий с 10 июня рассмотрели сегодня на заседании парламент.

В итоге 28 народных избранников проголосовали «за». Против никого не было.

Таким образом, в Законодательном собрании Карелии освободилось место председателя парламентского комитета по бюджету и налогам, который ранее возглавлял Красулин. // фото «Петрозаводск говорит»

Ранее в этом сюжете:

Следком: Красулин с сыном дали взятку сотруднику ФСБ
подробнее...
Обвиняемого в даче взятки Виталия Красулина арестовали до 27 июля
подробнее...
Суд закрыл заседание о мере пресечения для депутата Красулина
подробнее...
В Следкоме рассказали, почему задержаны депутат ЗС Карелии и его сын
подробнее...
Соцсети: Задержан депутат Виталий Красулин
подробнее...
Обсудить
Метки: 
новости Карелии
виталий красулин
Взятка
депутат
Парламент