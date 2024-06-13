13 июня 2024, 11:29
Виталий Красулин отказался от мандата, депутаты поддержали его решение
Обвиняемый во взятке карельский депутат сложил с себя полномочия
Депутат карельского парламента Виталий Красулин, арестованный по делу о взятке сотруднику ФСБ, написал заявление о сложении с себя депутатских полномочий.
Заявление о сложении с него депутатских полномочий с 10 июня рассмотрели сегодня на заседании парламент.
В итоге 28 народных избранников проголосовали «за». Против никого не было.
Таким образом, в Законодательном собрании Карелии освободилось место председателя парламентского комитета по бюджету и налогам, который ранее возглавлял Красулин. // фото «Петрозаводск говорит»