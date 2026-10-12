82-летний пенсионер и девушка пострадали в аварии на Лососинском шоссе

Подробности аварии с автомобилем на буксире раскрыли в ГАИ

фото пресс-служба ГАИ

Групповое ДТП произошло в Петрозаводске. Отечественный автомобиль на тросе влетел в две машины. Водитель, который вез на буксире легковушку, покинул место ДТП.

Дорожный инцидент произошел днем 9 октября в районе дома № 6 по Лососинскому шоссе.

По предварительным данным Госавтоинспекции, две машины ехали на сцепке. В какой-то момент 82-летний пенсионер, находившийся за рулем буксируемого автомобиля ВАЗ-2107, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Lada и Toyota.

В результате удара пострадал пенсионер и 27-летняя девушка, находившаяся за рулем «Тойоты». Водитель, который тащил на буксире «Жигули», уехал с места аварии. Дорожная полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.