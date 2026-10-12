Трижды «Вася» и доверчивость лишили петрозаводчанку почти 9 млн рублей

Петрозаводчанка спасла маму от аферистов, но сама понесла крупные финансовые потери

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Жительница Петрозаводска приехала на 79-летие мамы в город Владимир и по стечению обстоятельств стала жертвой преступников. В результате 51-летняя женщина под давлением мошенников лишилась более 8,7 млн рублей. Как все произошло, рассказали в МВД Карелии.

В гостях у пожилой матери петрозаводчанка увидела, что та разговаривает по телефону с незнакомцем. Оказалось, что пенсионерка получила сообщение о взломе аккаунта на «Госуслугах» и позвонила по указанному номеру телефона службы поддержки. Неизвестный, представившись специалистом по борьбе с мошенниками, пугал пожилую женщину тем, что аферисты нацелились на ее счета в банке и уже попытались перевести ее деньги преступнику в розыске, а она и ее близкие якобы подозреваются в пособничестве злоумышленникам.

Мнимый майор ФСБ и псевдоэксперт казначейства – так назвались следующие собеседники, предложили участие в операции по изобличению работников банка в пособничестве мошенникам. Обе женщины поверили этой «легенде», а аферисты переключились на петрозаводчанку. Они потребовали обналичить деньги, перевести рубли в доллары, потом передать их на проверку.

Жительница карельской столицы выполнила все указания незнакомцев: сначала в Орехово-Зуево передала курьеру 55 долларов, потом еще 29 300 долларов, уже вернувшись в Петрозаводск. Третьему курьеру-девушке горожанка передала 1 млн 161 тысячу рублей и 900 долларов. При каждой передаче денег курьеры называли кодовое слово «Вася».

На этом мошенники от петрозаводчанки не отстали и продолжали звонить, однако что-то все-таки насторожило обманутую женщину при дальнейшем общении с ними. Проанализировав ситуацию, она поняла, что столкнулась с мошенничеством.

Ущерб превысил 8,7 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, уточнили в МВД Карелии.