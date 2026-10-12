Круизы по Европе могут оказаться под запретом для российских туристов

В ЕС могут ограничить территорию действия шенгенских виз для россиян

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Визовые ограничения обсуждают в Европе. Мера, которую на днях рассмотрят в ЕС, предполагает ограничить для россиян территорию действия шенгена. Об этом сегодня пишет газета «Известия».

В Российском союзе туриндустрии предположили, что новые ограничения могут затруднить автобусные туры и круизы по нескольким странам. Ожидается, что 14 октября рабочая группа рассмотрит этот вопрос.

Российские эксперты предположили, что речь не идет о полном запрете виз, но о возможном сокращении территории их действия. Туроператорам при подготовке многодневных маршрутов и круизов рекомендовали учитывать вероятность новых ограничений и рассматривать программы с пребыванием в одной стране.

С осени 2025 года выдача многократных шенгенских виз россиянам ограничена. В прошлом году консульства оформили около 618,8 тысяч виз, что на 14,2% больше чем в 2024 году.