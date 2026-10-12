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13 октября 2026
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Общество

В гостиницах Карелии заселиться можно по цифровому ID в «Максе»

Для регистрации больше не обязательно показывать паспорт
Телефон в руках
Фото: Сгенерировано ИИ/MaxGpt

Крупные гостиницы республики, с номерным фондом более 50 номеров, начали принимать постояльцев по цифровому ID в национальном мессенджере «Макс». Об этом сообщили в региональном Минэкономразвития.

Теперь гостю достаточно открыть «Макс», перейти в раздел «Цифровой ID», выбрать «Паспорт» и нажать кнопку «Предъявить». Сотрудник отеля отсканирует QR-код, и все данные автоматически загрузятся во внутреннюю систему гостиницы. 

Предъявить через приложение можно не только внутренний и заграничный паспорт, но также водительское удостоверение и свидетельство о рождении ребенка.

Чтобы заселиться таким способом, постояльцу нужно установить «Макс», авторизоваться и оформить «Цифровой ID»: открыть доступ к документам на «Госуслугах», задать пин-код и сделать подтвержденное фото.

Мессенджер «Макс» развивается в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

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