В Карелии фермера наказали за грязных коров и горы навоза

Без маркировки, ковриков и навозохранилища: фермера привлекли к ответственности после проверки Россельхознадзора

фото стопкадр

Фермера привлекли к административной ответственности за нарушения в хозяйстве в деревне Куйтежа. Владелец фермы держит 68 коров и девять коз.

Летом фермеру проверили сотрудники Россельхознадзора, они осмотрели помещения с животными и участок. Оказалось, на участке не было забора. На входе в помещение с животными не было дезинфекционного коврика. Площадка для выгула была залита навозом. Сами животные испачканы навозом. Также на ферме нет оборудованного навозохранилища.

Кроме того, шесть коров и семь коз не учтены на площадке владельца в компоненте «Хорриот» ФГИС «ВетИС» и не имеют средства маркировки, добавили в Россельхознадзоре.

Информацию о неучтенных и немаркированных животных передали в ветеринарную службу Карелии.